Красный Крест: Эскалация насилия в Хасеке вынудила десятки тысяч людей покинуть свои дома

Организация призвала обеспечить доступ к тем, кто нуждается в гуманитарной помощи. Ранее курдские формирования из «Сил демократической Сирии» взяли штурмом тюрьму в городе, убив 175 террористов, которые укрывались на ее территории. Красный Крест подчеркивает, что эти люди «нуждаются в крыше над головой, продовольствии, воде, услугах здравоохранения и, самое главное, в безопасности».