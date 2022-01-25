Красный Крест: Эскалация насилия в Хасеке вынудила десятки тысяч людей покинуть свои дома

Организация призвала обеспечить доступ к тем, кто нуждается в гуманитарной помощи. Ранее курдские формирования из «Сил демократической Сирии» взяли штурмом тюрьму в городе, убив 175 террористов, которые укрывались на ее территории. Красный Крест подчеркивает, что эти люди «нуждаются в крыше над головой, продовольствии, воде, услугах здравоохранения и, самое главное, в безопасности».
2022-01-25T00:41:02+03:00
2022-01-25T00:41:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:41, 25 января 2022
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