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25 января 2022
Мировая премьера документального фильма «Навальный» состоится завтра на фестивале Sundance
Премьера состоится в 18 часов по московскому времени. «Я и моя команда не можем представить премьеру ни на одном другом фестивале. Мы очень рады, что зрители «Сандэнса» первыми увидят наш фильм и станут свидетелями невероятного мужества Алексея Навального», — заявил режиссер Даниэль Роэр.
Sundance Film Festival — национальный фестиваль независимого кино, который проводится в конце января каждого года в США.