Мировая премьера документального фильма «Навальный» состоится завтра на фестивале Sundance

2022-01-25T00:29:25+03:00 2022-01-25T00:29:25+03:00 https://echo.msk.ru/news/2970156-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

Премьера состоится в 18 часов по московскому времени. «Я и моя команда не можем представить премьеру ни на одном другом фестивале. Мы очень рады, что зрители «Сандэнса» первыми увидят наш фильм и станут свидетелями невероятного мужества Алексея Навального», — заявил режиссер Даниэль Роэр.

Sundance Film Festival — национальный фестиваль независимого кино, который проводится в конце января каждого года в США.