Члены хакерской The Infraud Organization заключили соглашение о сотрудничестве и дали показания на главу группировки

Ранее сотрудники ФСБ РФ задержали четверых участников хакерской группы, предполагаемый основатель которой Андрей Новак был объявлен в розыск в США по обвинению в кибермошенничестве. «Некоторые фигуранты в ходе допроса дали признательные показания, в том числе на предполагаемого основателя хакерской группы Андрея Новака, арестованного на прошлой неделе. Они активно сотрудничают со следствием, Тверским судом в Москве им избран домашний арест», — сказал собеседник агентства ТАСС в правоохранительных органах.
2022-01-25T00:22:07+03:00
2022-01-25T00:22:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:22, 25 января 2022
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