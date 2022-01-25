Члены хакерской The Infraud Organization заключили соглашение о сотрудничестве и дали показания на главу группировки

Ранее сотрудники ФСБ РФ задержали четверых участников хакерской группы, предполагаемый основатель которой Андрей Новак был объявлен в розыск в США по обвинению в кибермошенничестве. «Некоторые фигуранты в ходе допроса дали признательные показания, в том числе на предполагаемого основателя хакерской группы Андрея Новака, арестованного на прошлой неделе. Они активно сотрудничают со следствием, Тверским судом в Москве им избран домашний арест», — сказал собеседник агентства ТАСС в правоохранительных органах.