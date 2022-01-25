Офис Зеленского: Все участники встречи в нормандском формате подтвердили свое участие

«Это очень мощный сигнал, что наконец-то удалось разблокировать нормандский формат и он будет происходить в реальности. Все представители подтвердили свое участие», — рассказал глава офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире телеканала ICTV. «Нормандский формат» — группа руководителей четырёх стран (Германии, России, Украины и Франции) по урегулированию ситуации на востоке Украины.