На территории Украины идет формирование первой очереди сил территориальной обороны

Об этом заявил в понедельник министр обороны Украины Алексей Резников на пресс-конференции по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны.

«В соответствии с законом у нас на сегодняшний день происходит формирование первой волны очереди Сил территориальной обороны в условиях мирного времени. Недавно численность Вооруженных сил Украины была увеличена на 11 тыс. человек, из которых 10 тыс. составляют военнослужащие СТО и 1 тыс. — дополнительное личный состав Сил специальных операций. На сегодняшний день во всех приграничных областях Силы территориальной обороны, которые разворачиваются в режиме мирного времени, уже сформированы на 70%, что абсолютно позволяет выполнять поставленные задачи, которые ставятся командованием ВСУ», — заявил глава украинского военного ведомства.

Резников подчеркнул, что Силы территориальной обороны являются видом Вооруженных сил Украины и не являются добровольческими формированиями, однако подобные отряды тоже формируются.