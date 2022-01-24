США исходят из того, что письменный ответ на предложения России по гарантиям безопасности будет дан на этой неделе

Об этом сообщил Госдепартамент США. Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире «Эха», что власти США были против публикации материалов с переговоров.

«Я знаю, что они не были рады, что мы опубликовали изначальные материалы. Они об этом говорили тоже публично, что не понимают, зачем это было сделано. Мы свою позицию объяснили, почему это было сделано. Чтобы все понимали, в чем состоит наш подход, чтобы не было манипуляций, искажений, и чтобы не было разговоров, что наша позиция изменилась», — сказала Захарова

В декабре 2021 года Россия обнародовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва потребовала от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток