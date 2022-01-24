Губернатор Петербурга пообещал городу ужесточение коронавирусных ограничений

При этом точную дату их ввода он не назвал.

Целью новых ограничений губернатор Петербурга назвал помощь поликлиникам. В эфире «Радио России» он также заявил, что город переходит в мобилизационный режим. Но что именно это значит Беглов не уточнил. Ранее в Смольном отчитались об увеличении числа госпитализированных и росте числа болеющих дома горожан. Всего сейчас в Петербурге только по официальным данным коронавирусом более пятидесяти тысяч человек. Чиновники также рассказали «Эху» о резком росте инфицированных ковид-19 среди подростков. Уже сейчас больницу имени Филатова перепрофилировали только под детей больных коронавирусом. Также дополнительные койки открыли в педиатрической академии.

При этом горожане жаловались в соцсетях, что им не получается дозвониться на единый номер 122 для вызова врача на дом. В ожидании ответа они проводили у телефона по несколько часов.

Ранее власти Петербурга ввели приём больных с ОРВИ и подозрением на коронавирус в большинстве поликлиник отдельно от остальных пациентов. При этом горожанам неоднократно советовали избегать посещения общественного транспорта, особенно для того, чтобы доехать до медицинских учреждений.