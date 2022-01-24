В Буркина-Фасо произошел переворот

Группа военных в эфире государственного телеканала объявила о том, что власть переходит к «Патриотическому движению за охрану и восстановление». Они сказали, что правительтство распущено, а действие конституции приостановлено. Наземные и воздушные границы закрыты на неопределённый срок, а в стране вводится комендантский час. Военные подняли мятеж на базах по всей стране. Минувшей ночью они атаковали резиденцию главы государства. О его судьбе пока ничего не говорится.

Генсек ООН Антониу Гутерриш осуждает военный переворот в Буркина-Фасо и призывает все стороны к сдержанности и переговорам.