Россиянин Клюшин останется под стражей в США до рассмотрения дела по существу отдельно от других лиц

Обвиняемый в США в киберпреступлениях россиянин Владислав Клюшин до рассмотрения дела по существу будет находиться в исправительном учреждении отдельно от других лиц. Приказ подписала в понедельник ведущая процесс в Бостоне судья Мариан Боулер. Она не согласилась принять имущество Клюшина в Лондоне на 2,5 млн долларов в качестве залога.