Россиянин Клюшин останется под стражей в США до рассмотрения дела по существу отдельно от других лиц

Обвиняемый в США в киберпреступлениях россиянин Владислав Клюшин до рассмотрения дела по существу будет находиться в исправительном учреждении отдельно от других лиц. Приказ подписала в понедельник ведущая процесс в Бостоне судья Мариан Боулер. Она не согласилась принять имущество Клюшина в Лондоне на 2,5 млн долларов в качестве залога.
2022-01-24T21:44:46+03:00
2022-01-24T21:44:46+03:00
https://echo.msk.ru/news/2970120-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:44, 24 января 2022
Загрузка комментариев...