Министерство культуры подготовило проект, направленный на «сохранение и укрепление традиционных ценностей» в России

Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Он призван привести в законодательство в соответствие со стратегией национальной безопасности.

В документе сказано, что «угрозу традиционным ценностям несет деятельность экстремистских и террористических организаций, действия США и их союзников, транснациональных корпораций, иностранных некоммерческих организаций».

Среди задач государства авторы выделяют работу с исторической памятью, укрепление гражданского единства и традиционных семейных ценностей, поддержку соответствующих общественных проектов.