Кадыров: На Чечню из федерального бюджета ежегодно тратят 300 миллиардов рублей

На Чечню из федерального бюджета ежегодно тратят 300 миллиардов рублей – такие данные привел глава региона Рамзан Кадыров в ходе прямой трансляции в Инстаграме. В связи с этим он выразил сомнение в том, что республика могла бы быть независимой и продержаться без России хотя бы месяц. По его словам, на территории республики нет «ни газа, ни света, ни нефти» и он уже семь лет не может найти ни одного инвестора, который бы «занялся переработкой».