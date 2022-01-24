Кадыров: На Чечню из федерального бюджета ежегодно тратят 300 миллиардов рублей

На Чечню из федерального бюджета ежегодно тратят 300 миллиардов рублей – такие данные привел глава региона Рамзан Кадыров в ходе прямой трансляции в Инстаграме. В связи с этим он выразил сомнение в том, что республика могла бы быть независимой и продержаться без России хотя бы месяц. По его словам, на территории республики нет «ни газа, ни света, ни нефти» и он уже семь лет не может найти ни одного инвестора, который бы «занялся переработкой».
2022-01-24T20:09:48+03:00
2022-01-24T20:10:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:09, 24 января 2022
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