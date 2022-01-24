В Москве усилили проверки санитарных мер в торговых центрах, ресторанах, клубах и концертных залах

В Москве на фоне всплеска заболеваемости усилили проверки санитарных мер в торговых центрах, ресторанах, клубах и концертных залах. Об этом агентству ТАСС сказал начальник Главконтроля Евгений Данчиков. По его словам, власти также будут выборочно проверять как организации выполняют требования мэрии о переводе сотрудников на удаленку.

Ранее мэр Сергей Собянин продлил действия ограничений до 1 апреля. Речь идет о требованиях к компаниям отправить на дистанционный режим не менее 30% работников, а также к горожанам старше 60 лет и лицам с хроническими заболеваниями сохранять домашний режим.

В России по официальным данным за сутки впервые за все время пандемии выявлено более 65 тысяч человек. Из них более 19,5 тысяч в Москве