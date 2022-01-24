Порошенко не будет сотрудничать со следствием по угольному делу

Адвокат Илья Новиков сообщил, что Порошенко уже дал показания в июне прошлого года по этому делу и в будущем от сотрудничество со следствием намерен отказаться. Новиков добавил, что если дело не может расследоваться при отсутствии показаний подозреваемого, то «это не следствие, а что-то несерьезное».