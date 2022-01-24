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Эксклюзив Эха 18:49, 24 января 2022

Муратов: В заявлении Кадырова, что журналистка «Новой газеты» Милашина является террористом, должен разбираться Кремль

В заявлении главы Чечни Рамзана Кадырова, что журналистка «Новой газеты» Елена Милашина является террористом, должен разбираться Кремль. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор «Новой газеты», лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов.

«Это не личная история или личный конфликт «Новой газеты» и Кадырова или Милашиной и Кадырова. Это дело не «Новой газеты», когда один из глав регионов, у которого вооруженная до зубов армия, может из Нижнего Новгорода привозить себе в качестве заложника жену своего политического оппонента, потом объяснять, что семья будет уничтожена в случае сопротивления. Этому не верит даже пресс-секретарь президента, а Кадыров как бы говорит: «Ну как же, вот, я это сделал. Чего вы мне сделаете?» — в такой интонации приблизительно все это дело ведется. А затем без суда, без каких-либо доказательств объявляет правозащитника Каляпина и специального корреспондента «Новой газеты» Елену Милашину террористами. Террористы — это те, кого уничтожают, то есть на глазах у всей страны глава одного из регионов устраивает в стране свое законодательство устраивает свои правила. А чего не руководствоваться российским законодательством, если Чечня все-таки часть Россия, деньги из бюджета получает? Поскольку у нас все-таки вертикаль власти, губернаторы в нее вписаны, как и главы регионов, я думаю, что это дело уже Кремля», — сказал он.

Д.Муратов отметил, что будет наблюдать за тем, как отреагируют российские власти на заявление Кадырова.

«Почему у нас одному человеку все можно в стране? Он что, собрался участвовать в президентских выборах? Как понять такие выходки? То его полк выходит с оружием в полном составе, угрожать «Новой газете», то его полиция катается по стране и выхватывает жертв <...> Будет сейчас очень интересно посмотреть — стерпят, умоются, вытрутся? Или в конце концов что-то за этим последует», — заключил он.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее резко высказался о правозащитнике Игоре Каляпине и журналистке «Новой газеты» Елене Милашиной. «Террористами для меня являются и Каляпин с Милашиной, которые зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение», — заявил руководитель Чеченской Республики. Р.Кадыров призвал правоохранительные органы задержать «этих пособников террористов». Также Р.Кадыров подчеркнул, что семья Янгулбаевых будет найдена, но это пройдет согласно законодательству РФ.



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