Суд отказался выпускать экс-замглавы ФСИН Олега Коршунова из тюрьмы

Коршунов страдает миастенией, при которой снижается мышечный тонус.

Ходатайство защитника Коршунова об освобождении его от дальнейшего отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью оставлено без удовлетворения", — говорится в сообщении.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы приговорил Коршунова к 9 годам колонии, признав его виновным в растрате средств. Тем же приговором суд оправдал его по обвинению в получении взятки в связи с недоказанностью.

В 2019 году Коршунов также был осужден на 7 лет колонии за хищение более 260 млн рублей при производстве обуви для ведомства.