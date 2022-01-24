Канцлер Австрии Карл Нехаммер провёл переговоры с премьер-министром Украины

«Австрия поддерживает тесное сотрудничество между Евросоюзом и Украиной . Мы также обсудили тревожную ситуацию на восточной границе Украины. Я подтвердил нашу полную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, нарушения которой будут встречены четким ответом Европы.» Об этом сообщил в своем Twitter Карл Нехаммер