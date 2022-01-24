Госдума в феврале подготовит изменения в законодательство, которые позволят решить проблему нападения бродячих собак, — сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Спикер ГД написал в телеграме, что выработкой предложений займётся рабочая группа во главе с депутатом Владимиром Бурматовым.