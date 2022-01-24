«Комитет против пыток» прокомментировал слова Пескова, порекомендовавшего правозащитникам обращаться в суд

«Комитет против пыток» прокомментировал слова Пескова, порекомендовавшего правозащитникам, которых Кадыров назвал террористами, обращаться в суд. По словам пресс-секретаря организации Натальи Курекиной, которую цитирует издание Znak.com, обращение в суд в комитете не обсуждалось — организация объяснила это большой загрузкой в работе. Представитель «Комитета» сказала, что, по ее мнению, с подобным заявлением комитет не дошел бы «даже до суда».