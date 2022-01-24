Музеи Крыма направили в ВС Нидерландов кассационную жалобу на решение Апелляционного суда касательно скифского золота

Музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на решение Апелляционного суда Амстердама касательно скифского золота. Он постановил, что артефакты музеев Крыма должны быть переданы Киеву, так как они являются частью наследия Украины после того, как страна стала независимой в 90-е годы прошлого века.

Речь идет о коллекции, которая была вывезена из Крыма в нидерландский музей в 2014 году на выставку, еще до того, как республика стала частью России. После этого свои права на экспонаты заявляли как Крым, так и Украина.