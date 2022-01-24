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13:47, 24 января 2022

Захарова о публикации изначальных материалов переговоров с США: Чтобы не было разговоров, что наша позиция изменилась

«Я знаю, что они не были рады, что мы опубликовали изначальные материалы. Они об этом говорили тоже публично, что не понимают, зачем это было сделано. Мы свою позицию объяснили, почему это было сделано. Чтобы все понимали, в чем состоит наш подход, чтобы не было манипуляций, искажений, и чтобы не было разговоров, что наша позиция изменилась», — сказала Мария Захарова в эфире «Эха».


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