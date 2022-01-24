Замглавы МИД РФ Грушко: НАТО приписывает России агрессивные намерения, чтобы оправдать свою активность на Востоке

По его мнению, решение отправить дополнительные силы НАТО в Восточную Европу свидетельствует об использовании альянсом языка угроз и военного давления.

Лучшим вкладом НАТО в оздоровление ситуации вокруг Украины стал бы призыв к «партнеру» полностью и без проволочек выполнить минский комплекс мер и коренной пересмотр программ помощи Киеву, которые только укрепляют уверенность властей в безнаказанности за преступления против собственного народа и порождают иллюзии насчет возможного военного сценария решения конфликта", — добавил Грушко.