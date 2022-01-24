Председатель правительства Испании поддержал Украину и выразил надежду на дипломатическое решение конфликта с РФ

«Испания привержена НАТО и безопасности Европы, как я уже говорил в своем разговоре с Йенсом Столтонбергом. Мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины и верим, что дипломатия и диалог станут способом деэскалации этого кризиса», — написал Педро Санчес Twitter.
2022-01-24T13:10:59+03:00
2022-01-24T13:10:59+03:00
https://echo.msk.ru/news/2969892-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:10, 24 января 2022
Загрузка комментариев...