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13:10, 24 января 2022

Председатель правительства Испании поддержал Украину и выразил надежду на дипломатическое решение конфликта с РФ

«Испания привержена НАТО и безопасности Европы, как я уже говорил в своем разговоре с Йенсом Столтонбергом. Мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины и верим, что дипломатия и диалог станут способом деэскалации этого кризиса», — написал Педро Санчес Twitter.


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