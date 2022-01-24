Председатель правительства Испании поддержал Украину и выразил надежду на дипломатическое решение конфликта с РФ

«Испания привержена НАТО и безопасности Европы, как я уже говорил в своем разговоре с Йенсом Столтонбергом. Мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины и верим, что дипломатия и диалог станут способом деэскалации этого кризиса», — написал Педро Санчес Twitter.