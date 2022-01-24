Захарова о переговорах Лаврова и Блинкена: Американцы не понимали, куда и зачем они приехали

«Меня удивило и поразило, что американский пул не понимал, куда и зачем они приехали. Они от меня узнали до переговоров, что это, оказывается, просьба с американской стороны. Для них [американских журналистов] это было большое удивление. Дословно мне было сказано американскими журналистами: «Они нам ничего не сказали»», — сказала Захарова в эфире «Эха».
2022-01-24T12:44:30+03:00
2022-01-24T12:44:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:44, 24 января 2022
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