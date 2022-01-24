Захарова назвала странной и неумной информационную повестку Госдепа США

Так представитель МИД РФ прокомментировала заявление США о «дезинформации» с российской стороны в том, что касается ситуации вокруг Украины.

«Это вопрос к американской стороне, как они выстраивают свою информационную политику. Например, все готовились к переговорам в Женеве, а они готовили эти так называемые украинские файлы, которые в ночь и опубликовали, о якобы ведущейся дезинформации с российской стороны, поэтому их информационно-политическая повестка странна, неумна», — сказала Захарова в интервью «Эху Москвы».

Ранее Мария Захарова назвала дезинформацией и глупостью публикацию Bloomberg о просьбе Си Цзиньпина к президенту РФ Владимиру Путину не нападать на Украину во время Олимпийских игр.