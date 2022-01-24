НАТО направляет дополнительные истребители и корабли в Восточную Европу в связи с ситуацией вокруг России и Украины

В организации обосновали такое решение тем, что Россия продолжает наращивать военные силы на Украине и вокруг нее.

«Я приветствую союзников, предоставляющих дополнительные силы НАТО. НАТО будет продолжать принимать все необходимые меры для защиты и защиты всех союзников, в том числе путем укрепления восточной части Альянса. Мы всегда будем реагировать на любое ухудшение обстановки в области безопасности, в том числе путем укрепления нашей коллективной обороны», — заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.