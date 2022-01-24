Захарова: Заявление о планах России по перевороту на Украине — фееричный информационный кульбит

«Якобы Россия готовит переворот на Украине, имела список каких-то своих людей, которых должна была внедрять, и так далее. На сегодняшний день заявление было опубликовано. И время было удачно выбрано, специально было подготовлено в субботу, разослали по всем информационным агентствам и СМИ до 1:30 ночи по Москве. Для того, чтобы уж наверняка никто в Москве не отреагировал, и эта информация висела топовой, по крайней мере, до утра», — сказала Мария Захарова.

Ранее в британском МИДе заявили, что руководство РФ рассматривает вариант приведения к власти на Украине своего ставленника, которым может стать бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.