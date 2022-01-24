Лукашенко заявил, что ему не нужна война, однако «американцы подталкивают к этим действиям»

UPD: Лукашенко назвал попытки давления США на Белоруссию менторским тоном в отношении страны

Белорусский президент уже обвинял США в попытках развязать войну. В частности, в конце 2021 года он заявлял, что США хотят руками европейских стран развязать войну, используя миграционный кризис на границе Белоруссии с ЕС.

Лукашенко добавил, что республике не нужна война, но американцы и сами, и руками поляков и латышей подталкивают к этим действиям.