Захарова заявила, что США перед переговорами в Женеве готовили «украинские файлы, которые в ночь и опубликовали»

UPD: Захарова назвала феерическим фейком публикацию Bloomberg о том, что председатель КНР Си Цзиньпин попросил Владимира Путина не нападать на Украину во время Олимпиады в Пекине

«Они [Департамент США] предупреждение своим гражданам, ну, может не своим, а вообще всем, относительного того, что на Украину ездить опасно, опубликовали недели две, наверное, назад. Это вопрос к американской стороне, как они выстраивают свою информационную повестку. Например, все готовились к переговорам в Женеве, а они, видимо, готовили эти украинские файлы, которые в ночь и опубликовали», — сказала Захарова в эфире «Эха».