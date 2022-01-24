Захарова заявила, что США перед переговорами в Женеве готовили «украинские файлы, которые в ночь и опубликовали»

«Они [Департамент США] предупреждение своим гражданам, ну, может не своим, а вообще всем, относительного того, что на Украину ездить опасно, опубликовали недели две, наверное, назад. Это вопрос к американской стороне, как они выстраивают свою информационную повестку. Например, все готовились к переговорам в Женеве, а они, видимо, готовили эти украинские файлы, которые в ночь и опубликовали», — сказала Захарова в эфире «Эха».
2022-01-24T11:31:10+03:00
2022-01-24T11:56:54+03:00
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11:31, 24 января 2022
UPD: Захарова назвала феерическим фейком публикацию Bloomberg о том, что председатель КНР Си Цзиньпин попросил Владимира Путина не нападать на Украину во время Олимпиады в Пекине
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