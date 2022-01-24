Власти Великобритании поддержали отключение России от международной платежной системы SWIFT

«Пакет санкций поразит экономику России в самое сердце», — передает Daily Telegraph.

Такая мера была предложена в качестве санкции в ответ на российскую политику в отношении Украины. В России заявляли, что угрозы отключить Россию от системы несерьёзны.

«Об этом речи не идет. Это невозможно просто, де-факто. Отключить Россию, с нефтью, с газом, со всеми делами? Да они смеются. Это сразу было понятно — это называется сразу напугать, а потом «ой, не напугались, ну ладно, тогда не будем», — сказал

дипломат Константин Гаврилов.