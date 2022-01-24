Жозеп Боррель заявил, что дипломаты ЕС не собираются уезжать с Украины

Он отметил, что не стоит драматизировать ситуацию.
При этом глава европейской дипломатии ожидает, что госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи глав МИД стран-членов ЕС объяснит причины соответствующего решения Вашингтона.
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Он отметил, что не стоит драматизировать ситуацию.
При этом глава европейской дипломатии ожидает, что госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи глав МИД стран-членов ЕС объяснит причины соответствующего решения Вашингтона.