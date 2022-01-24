FOX News: Сенатор от штата Теннеси Марша Блэкберн считает, что Украине нужна помощь, чтобы защитить себя

«Еще в ноябре я отправила Байдену письмо, где призвала его ввести санкции против Путина, а также начать помогать Украине. В 2008 году во время Олимпиады Россия вторглась в Грузию, в 2014 году Россия вторгается в Крым во время игр в Сочи, а теперь мы готовимся к играм в Пекине. Мы должны быть бдительными, мы должны четко понимать, что будем поддерживать Украину!»
2022-01-24T10:23:49+03:00
2022-01-24T10:49:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:23, 24 января 2022
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