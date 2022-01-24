Китай обвинили во вмешательстве после исчезновения из WeChat аккаунта премьер-министра Австралии

«То, что сделало китайское правительство, закрыв учетную запись премьер-министра, фактически является иностранным вмешательством в нашу демократию», — сказал сенатор Джеймс Патерсон, призвав австралийских политиков бойкотировать WeChat, который является главной соцсетью в КНР, так как WhatsApp, Facebook и Twitter там запрещены.

Скотт Моррисон пока не прокомментировал ситуацию. В одном из его постов он критиковал представителя китайского МИДа Чжао Лицзяна, разместившего в Twitter «поддельное фото австралийского солдата с ножом».