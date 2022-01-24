В Алма-Ате сегодня начнут выплачивать компенсации пострадавшим во время беспорядков людям

Всего выплаты получат 603 сотрудника госорганов, больниц и СМИ, передает Zakon.kz. По 2 миллиона тенге выплатят пострадавшим в тяжелой степени, 1 миллиону тенге – средней степени, 500 тысяч тенге – в легкой форме.