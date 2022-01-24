Минобороны: Хуситы совершили ракетный обстрел столицы ОАЭ в ночь на 24 января

Системы ПВО перехватили и уничтожили в районе Абу-Даби две баллистические ракеты, запущенные правящим на севере Йемена движением «Ансар Аллах» (хуситы). Об этом сообщает госагенство ОАЭ со ссылкой на Минобороны. Пострадавших нет. Кроме того, в городе произошли четыре громких взрыва, сообщила местная полиция.​ Остатки перехваченных и уничтоженных баллистических ракет упали в отдельных районах эмирата Абу-Даби. Миноброны ОАЭ сообщило о готовности к противодействию любым угрозам.

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