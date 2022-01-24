Задержанные по подозрению в убийстве семьи из трех человек в Омской области подростки признали вину

В УМВД подтвердили, что по подозрению в убийстве семьи из трех человек в Омской области задержаны 14-летняя дочь убитых и ее 17-летний друг. Задержанные сознались в содеянном. По версии следствия, девушка подговорила друга на убийство, потому что мать и отчим были против их дружбы.

Ранее стало известно об убийстве родителей и их 10-летней дочери в селе Юрьевка в Павлоградском районе Омской области. Еще двое детей смогли спастись. Отмечается, что семья не состояла на профилактическом учете, жалоб со стороны родственников и соседей на них не поступало.