«Коммерсантъ»: Постановление правительства о связи во время ЧС ставит в приоритет связь для госструктур

Постановление правительства о связи во время ЧС больше напоминает узаконивание опыта Казахстана по отключению связи при массовых протестах. Об этом заявил юрист руководитель практики IP/IT юридической фирмы DRC Михаил Третьяк в интервью «Коммерсантъ». Проект постановления предполагает, что во время ЧС операторы обязаны предоставить приоритет в пользовании связи силовым ведомствам, МЧС, спецслужбам, отключая обычных пользователей. Также Третьяк отметил, что по новой версии, ограничение может действовать вне зависимости от ЧС по усмотрению приоритетных пользователей и Минцифры. В версии 2004 года ограничивать связь можно было только в зоне ЧС. Новый документ разработан и опубликован в сентябре 2021.