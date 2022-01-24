Z Архив новостей новости
5 1 6 334
05:58, 24 января 2022

«Коммерсантъ»: Постановление правительства о связи во время ЧС ставит в приоритет связь для госструктур

Постановление правительства о связи во время ЧС больше напоминает узаконивание опыта Казахстана по отключению связи при массовых протестах. Об этом заявил юрист руководитель практики IP/IT юридической фирмы DRC Михаил Третьяк в интервью «Коммерсантъ». Проект постановления предполагает, что во время ЧС операторы обязаны предоставить приоритет в пользовании связи силовым ведомствам, МЧС, спецслужбам, отключая обычных пользователей. Также Третьяк отметил, что по новой версии, ограничение может действовать вне зависимости от ЧС по усмотрению приоритетных пользователей и Минцифры. В версии 2004 года ограничивать связь можно было только в зоне ЧС. Новый документ разработан и опубликован в сентябре 2021.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

Европа — континент, подчинённый чужой воле Европа — это и наш континент, который у нас пытаются отобрать. Мы, как бы это кого-то сейчас ни удивило, несём в себе прообраз будущей Европы — самостоятельной, самодостаточной, не разобщенной, не лицемерной и по-настоящему единой…

5 155 6 14862 17.01
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Три вопроса британскому дипломату Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс, которая недавно каталась по Прибалтике на танке, заявила сегодня, что Украина пережила немало вторжений — «от монголов до татар»...

5 224 6 13636 21.01
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Запутались партнеры в «ценностях» А ситуацию в Белоруссии без Белоруссии можно? А венесуэльские деньги считать без венесуэльского правительства можно? А российский газ распределять по Европе без России можно?..

5 111 6 7964 22.01
Блоги

Алексей Навальный политик

Ни секунды об этом не жалею Отсидев в тюрьме свой первый год, хочу всем сказать ровно то, что кричал собравшимся у суда, когда конвой вел меня в автозак: ничего не бойтесь…

5 206 6 63899 17.01
Голосование
3602066
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как Анналена Бербок, глава МИД ФРГ, возглавляла Россию? («48 минут»)
5 116 6 12117 17.01
Блоги

Леонид Гозман политик

Глубоко осмысленный подвиг: благодарность Алексею Навальному Важно то, что он показал пример, что он продемонстрировал, что в самой безнадежной ситуации, и не когда-то в античности, а сейчас, можно погибнуть, можно лишиться свободы, выйдя, тем не менее победителем…

5 66 6 16802 17.01
Блоги

Константин Сонин профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ

Необходимость деэскалации Существование в режиме перманентного политического кризиса с сотнями политзаключенных и тысячами политических эмигрантов — это непозволительная роскошь для России…

5 60 6 25515 17.01
Блоги

Борис Акунин писатель

Первая часть обета — «один за всех» — выполнена Ему, конечно, навесят новый срок (они могут и убить), но уже ясен победитель в этой войне одного человека против всей махины полицейского государства. А именно этим Алексей и занимается…

5 64 6 34329 17.01
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

«Хайп» на теме «российской агрессии» СБУ мало Бабченко и Гордона. Теперь у них в агентах американская газета New York Times. Через неё «источник» из этой фантазийной структуры продвинул очередную «сенсацию» — якобы эвакуируется российское посольство в Киеве…

5 120 6 15699 18.01
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Министр иностранных дел Канады и «павшие в войне с Россией» Мелани Жоли в должности с конца октября, всего несколько месяцев. И вот она приезжает в Киев, преклоняет колени перед фотографиями бойцов внутриукраинского конфликта…

5 93 6 13107 20.01
Блоги

Майкл Бом независимый американский журналист

Ударим ультиматумом по «украинскому вопросу» На самом деле, НАТОвская угроза России, конечно, является чисто политической, а вовсе не военной. В Кремле прекрасно это знают и понимают, но не могут признать это публично…

5 196 6 28440 23.01
Блоги

Вячеслав Володин: О законопроекте «О признании ДНР и ЛНР» Мы видим игнорирование Минских соглашений Президентом Зеленским. НАТО хочет оккупировать Украину. И одно, и другое может обернуться трагедией. Мы не должны этого допустить…

5 272 6 42398 21.01
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский Алексей Соломин Лиза Аникина ведущие: Матвей Ганапольский, Алексей Соломин, Лиза Аникина

3038181

5 39 6 6236 23.01
#слушать 50:33 ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Павел Дуров: Ни одна развитая страна не запрещает криптовалюты Запрет криптовалют, предложенный Центробанком России, приведет к оттоку из страны IT специалистов и уничтожит ряд отраслей высокотехнологичной экономики…

5 124 6 20249 22.01
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Это уже не фейк, это информационная спецоперация американских служб Сегодня агентством Bloomberg «со ссылкой на дипломата в Китае» была опубликована сенсационная новость: якобы глава КНР попросил главу России не нападать на Украину во время Олимпиады, чтобы не портить праздник…

5 262 6 43537 22.01
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Сможет ли Байден пойти на второй срок Одним из немногих вопросов, где демократы и республиканцы выступают единым фронтом — это защита территориальной целостности Украины и связанные с этим кейсом санкции в отношении России. Но этого мало…

5 34 6 6108 22.01

Популярное за неделю

Новости

Рамзан Кадыров резко высказался о правозащитнике Игоре Каляпине и журналистке «Новой газеты» Елене Милашиной Он назвал их «пособниками террористов»...

5 23 6 13544
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
В России сейчас лучше всех веселятся могильщики. И это совершенно оправдано. У них есть все основания для оптимизма…

5 53 6 79772 19.01
#слушать 53:02 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
3602066
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как Анналена Бербок, глава МИД ФРГ, возглавляла Россию? («48 минут»)
5 116 6 12120 17.01
Блоги

Рассекречены документы о последних днях Ленина: болел нейросифилисом Нейрофизиолог Валерий Новоселов: «В дневнике есть косвенный признак, указывающий, когда Ильич мог заболеть. Это могло произойти в самарском периоде 1892–1893 годов, когда Ульянов был молод и хорош собой»...

5 170 6 256883 20.01
Блоги

Лев Пономарёв правозащитник

+ Кто остановит безумных? Кто остановит безумных? Вы уверены, что у вас хватит сил сдержать обвальную цепочку необратимых событий, которые втянут нас в полный разрыв отношений с Западом и военную мясорубку?..

5 189 6 86300 18.01
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9403947
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5146504

Сегодня в эфире