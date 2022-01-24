В центре Санкт-Петербурга горит жилой дом, площадь пожара достигла 300 кв. м. Огонь охватил мансарду и чердачные помещения в шестиэтажном доме на Лиговском проспекте, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России. Информации о пострадавших нет.
2022-01-24T05:41:54+03:00
2022-01-24T05:41:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:41, 24 января 2022
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