В центре Санкт-Петербурга горит жилой дом, площадь пожара достигла 300 кв. м. Огонь охватил мансарду и чердачные помещения в шестиэтажном доме на Лиговском проспекте, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России. Информации о пострадавших нет.