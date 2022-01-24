Американское посольство в Белоруссии призвало граждан США к повышенной осторожности. По утверждениям Вашингтона, это связано с ростом напряженности в регионе. Американцам рекомендовали проявлять повышенную бдительность, избегать демонстраций и регулярно пересматривать возможные планы выезда в случае чрезвычайной ситуации.

«Продолжают поступать тревожные сообщения о дальнейшей необычной российской военной активности вблизи границ Украины, в том числе на границе с Белоруссией», – сказано на сайте американского дипломатического представительства в Белоруссии.

Также власти Соединенных Штатов советуют своим гражданам воздержаться от поездок в Белоруссию в связи с «произволом в исполнении местных законов и риска задержания, а также из-за COVID-19 и связанных с этим ограничений на въезд».