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05:12, 24 января 2022

В столице Буркина-Фасо демонстранты сожгли здание штаб-квартиры правящей партии

В столице Буркина-Фасо демонстранты сожгли здание штаб-квартиры правящей партии, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. Незадолго до этого полиция разогнала протестующих слезоточивым газом. Вокруг армейских баз в столице африканской республики собрались толпы молодежи, они требуют отставки президента, который находится под охраной сил жандармерии.

Накануне военные на базах открыли стрельбу, после этого в соцсетях появились слухи о начале военного переворота. Гостелевидение заявило, что это было актом демонстрации недовольства со стороны военных, не больше.

Также сообщается, что семья президента покинула страну. Глава государства находится под охраной сил жандармерии.


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