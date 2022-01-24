Анонимные сообщения о «минировании» поступили в школы Владивостока и Благовещенска

Анонимные сообщения о «минировании» поступили в 56 школ Владивостока, МГУ имени Невельского и музыкальную школу №2. В администрации города рассказали, что проведена эвакуация учеников и преподавателей. После проверки все учебные заведения продолжат работу.

Также сообщения об угрозе взрыва получили 16 школ в Благовещенске. Были отменены занятия для школьников, учащихся в первую смену, заявил мэр города Олег Имамеев. Он призвал родителей забрать младшеклассников и проконтролировать, чтобы учащиеся старших классов благополучно вернулись домой.