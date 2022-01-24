Мужчина пережил перелет из Африки в Нидерланды в отсеке для шасси грузового лайнера. Он был обнаружен живым и в стабильном состоянии, «зайца» доставили в больницу, передает русская служба BBC. Возраст и национальность мужчины не уточняются. Предполагается, что мужчина прилетел в Амстердам из Йоханнесбурга или Найроби. Таким образом, полет длился порядка 11 часов.
2022-01-24T04:30:37+03:00
2022-01-24T04:30:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:30, 24 января 2022
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