Основатель дома моды Mugler ушел из жизни в возрасте 73 лет, передает France-Presse. Смерть французского модельера и фотографа Тьерри Мюглера наступила от естественных причин, сообщил его представитель Жан-Батист Ружо.

«С прискорбием сообщаем о смерти господина Манфреда Тьерри Мюглера в воскресенье, 23 января 2022 года», – написал он на странице кутюрье в Facebook.

Первую коллекцию женской одежды Мюглер создал в 1973 году, а всемирная известность пришла к нему в 80-х. в 2002 году модельер оставил должность креативного директора своего дома моды, но продолжил создавать коллекции.