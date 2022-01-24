В США приняли решение об отъезде дипломатов из Киева исходя из вероятного нападения РФ на Украину «в любой момент»

При этом, американское посольство продолжит функционировать на Украине, несмотря на отъезд части сотрудников, сообщил госдепартамент США. Несмотря на то, что российские власти планы по «захвату» Украины категорически отрицают, США вновь призывает РФ «снизить напряженность вокруг Украины», чтобы отношения Москвы и Вашингтона «не развивались по пути враждебности». Помимо этого, в госдепартаменте США призвали отказаться от поездок в Россию в связи с «сохраняющейся напряженностью» на российско-украинской границе, сообщает The New York Times. Ранее издание со ссылкой на источники в администрации США сообщало, что пентагон представил Байдену план размещения до 5 тысяч военных США в Восточной Европе и Прибалтике. Варианты включают возможности увеличения числа военных в 10 раз, если «ситуация ухудшится». При этом, поближе к границам с Россией планируют отправить самолеты и корабли.