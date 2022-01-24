Байден рассматривает возможность размещения войск, флота и авиации США в странах Восточной Европы и Прибалтики. Речь может идти о нескольких тысячах военнослужащих, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в администрации Соединенных Штатов.
2022-01-24T02:43:14+03:00
2022-01-24T02:43:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:43, 24 января 2022
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