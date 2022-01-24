В Госдепе США распорядились о начале добровольного отъезда из Украины части сотрудников американского посольства в Киеве. Кроме того, в ведомстве рекомендовали гражданам США покинуть Украину и воспользоваться для этого коммерческими рейсами. Это объясняется рисками в сфере безопасности и якобы планирующимися масштабными военными действиями со стороны России.
2022-01-24T02:30:28+03:00
2022-01-24T02:30:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:30, 24 января 2022
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