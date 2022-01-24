В Санкт-Петербурге поликлиники начнут принимать пациентов с подозрением на COVID-19 в выделенных для этого кабинетах

В Санкт-Петербурге поликлиники начнут принимать пациентов с подозрением на коронавирус в специально выделенных для этого кабинетах. Попасть в поликлинику пациенты с признаками COVID-19 смогут через отдельный вход. Заболевшим также разрешено приходить на прием без предварительной записи, отметили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

Также в комитете рекомендовали маломобильным пациентам, инвалидам, больным с хроническими неинфекционными заболеваниями, людям старше 60 лет, а также беременным и мамам с детьми до трех лет по возможности воздержаться от посещения поликлиник и вызывать врача на дом.