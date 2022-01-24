Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур заявил о любви к русскому народу и культуре. «Я люблю российский народ, я люблю его культуру, его литературу. Я огромный почитатель Достоевского, Толстого, Василия Гроссмана. Я полагаю, что французы и русские – это два великих народа, которые похожи больше, чем мы думаем», – сказал он в эфире канала France 5.

Он отметил, что не верит, будто бы Россия вмешивается в выборы. По словам Земмура, скорее США станут прослушивать разговоры союзников, чем РФ.

Выборы президента Франции пройдут в апреле этого года. Действующий президент страны Эммануэль Макрон уже заявил о желании баллотироваться, но пока не внесен в официальный список кандидатов.