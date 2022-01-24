В Польше туристку из Нидерландов оштрафовали за нацистское приветствие у ворот Освенцима

Туристка из Нидерландов была оштрафована властями Польши за нацистское приветствие на территории бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Женщина демонстрировала жесты гитлеровского приветствия на фоне ворот с надписью «Arbeit macht frei». Охрана музейного комплекса среагировала на уведённое и сообщила об инциденте в правоохранительные органы. Женщину с ее мужем доставили в отделение полиции. Как выяснилось, туристка позировала для фото, а ее супруг снимал. Согласно польскому законодательству, нацистское приветствия попадает под действие закона о публичной пропаганде фашизма. Супругов могли лишить свободы на срок до 2 лет.