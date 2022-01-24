Рамзан Кадыров резко высказался о правозащитнике Игоре Каляпине и журналистке «Новой газеты» Елене Милашиной.

«Террористами для меня являются и Каляпин с Милашиной, которые зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение», – заявил глава Чеченской Республики. Он призвал правоохранительные органы задержать «этих пособников террористов».

Также Кадыров подчеркнул, что семья Янгулбаевых будет найдена, но это пройдет согласно законодательству РФ.