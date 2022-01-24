«Голос Америки»*: Украинская диаспора пикетирует посольство РФ с лозунгами «Остановите Путина»

Источник фото: Скрин с видео «Голос* Америки»* * — власти РФ считают иноагентом
2022-01-24T00:19:58+03:00
2022-01-24T00:32:19+03:00
https://echo.msk.ru/news/2969726-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3605776.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
00:19, 24 января 2022
Украинская диаспора пикетирует посольство РФ с лозунгами «Остановите Путина». Люди выстроились у обочины проезжей части с флагами Украины и США. В руках у них плакаты «нет войне» «Слава Украине» «StopPutinNOW». Участники акции из Киева и Донецка рассказали корреспондентам издания, что выступают против агрессии РФ в отношении Украины. Некоторые просят администрацию Байдена продолжить помогать Украине и оказывать давление на Россию. Один из пикетирующих предположил, что у президента России «зацикленность на границах советского союза, на своей молодости. И он мечтает, что будет контролировать эту территорию.» Участники протеста считают, что Украина страна с транзитом в сторону демократии.
* Движение в защиту прав избирателей «Голос» - незарегистрированное общественное объединение, признанное иноагентом.
Загрузка комментариев...